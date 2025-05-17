Чейл Соннен озвучил версию, из-за которой Ислам Махачев оставил титул UFC вакантным

Бывший боец UFC, а также комментатор, эксперт и аналитик Чейл Соннен высказался по поводу Ислама Махачева, который принял решение отказаться от титула в лёгком весе, чтобы подняться в полусредний дивизион и сразиться там с действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой.

«Ислам сделал всё возможное, чтобы избежать боя с Илией. Это правда. Я не знаю Илию, я знаю Ислама, он мне очень нравится, но это то, что произошло. Ислам сделал всё, что в его силах, чтобы не драться с Илией, и даже ушёл из-за этого из дивизиона и оставил чемпионский пояс. Если ты не будешь драться с этим парнем, мы лишим тебя титула – да без проблем, забирайте! Илия не мог рассчитывать на большее. Он буквально заставил парня оставить титул и уйти из дивизиона, потому что это явный способ избежать поединка, и здесь не может быть другого объяснения», — сказал Соннен на видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.