Магомед Анкалаев не планирует менять весовую категорию

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев не намерен в будущем подниматься в тяжёлый дивизион. Об этом заявил его менеджер Ризван Магомедов.

«В принципе, Магомед уже зачистил весь дивизион. Если посмотреть на первую десятку рейтинга, то, кроме Прохазки и Хилла, Магомед побил всех в той или иной манере.

Нет. Пока он комфортно себя ощущает. О переходе никакой речи не идёт. Думаю, он будет править этим дивизионом до последних дней своей карьеры»», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, Анкалаев свой последний бой проводил в марте 2025 года и одержал там победу единогласным решением судей над экс-чемпионом в этом дивизионе Алексом Перейрой.