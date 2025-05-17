Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Oktagon 71
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев не планирует менять весовую категорию

Магомед Анкалаев не планирует менять весовую категорию
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев не намерен в будущем подниматься в тяжёлый дивизион. Об этом заявил его менеджер Ризван Магомедов.

«В принципе, Магомед уже зачистил весь дивизион. Если посмотреть на первую десятку рейтинга, то, кроме Прохазки и Хилла, Магомед побил всех в той или иной манере.

Нет. Пока он комфортно себя ощущает. О переходе никакой речи не идёт. Думаю, он будет править этим дивизионом до последних дней своей карьеры»», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, Анкалаев свой последний бой проводил в марте 2025 года и одержал там победу единогласным решением судей над экс-чемпионом в этом дивизионе Алексом Перейрой.

Материалы по теме
Больше не Шама. Анкалаев так сильно напугал Перейру?
Больше не Шама. Анкалаев так сильно напугал Перейру?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android