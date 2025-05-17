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Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке с Уильямом Сепедой

Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке с Уильямом Сепедой
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Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка против действующего обладателя временного титула WBC в этом дивизионе Уильяма Сепеды.

«Он только делает видимость, что у него есть план «Б», план «В» и план «Г». Но на самом деле в каждом бою он делает одно и то же — просто выбрасывает столько ударов, сколько может выбросить. Он попытается подавить меня тоннажем, измотать, запрессинговать. Но я не поведусь на всё это дерьмо», — приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Напомним, Стивенсон и Сепеда проведут главный бой боксёрского вечера, который пройдёт 12 июля в Нью-Йорке (США).

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