Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке с Уильямом Сепедой

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка против действующего обладателя временного титула WBC в этом дивизионе Уильяма Сепеды.

«Он только делает видимость, что у него есть план «Б», план «В» и план «Г». Но на самом деле в каждом бою он делает одно и то же — просто выбрасывает столько ударов, сколько может выбросить. Он попытается подавить меня тоннажем, измотать, запрессинговать. Но я не поведусь на всё это дерьмо», — приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Напомним, Стивенсон и Сепеда проведут главный бой боксёрского вечера, который пройдёт 12 июля в Нью-Йорке (США).