«Я сломаю Роберта». Ренье де Риддер — о предстоящем бое с Уиттакером

Один из ведущих средневесов UFC Ренье де Риддер высказался по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в среднем дивизионе Роберта Уиттакера.

«Это будет интересная подготовка, потому что мало бойцов, дерущихся в его стиле. Посмотрим, что из этого выйдет. Я сломаю Роберта, как Бо Никала? Да, вероятно так и будет», — приводит слова Ренье де Риддера MMA Junkie.

Напомним, Ренье де Риддер и Роберт Уиттакер проведут бой между собой 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ), где возглавят турнир UFC on ABC.

Уиттакер выйдет на этот бой после сокрушительного поражения удушающим приёмом в первом раунде в октябре 2024 года от Хамзата Чимаева, а Ренье находится на серии из четырёх побед. В последнем поединке он победил техническим нокаутом во втором раунде Бо Никала.