Наоя Иноуэ рассказал, когда планирует завершить карьеру

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ рассказал, когда хочет завершить боксёрскую карьеру.

«Я хочу завершить свою бойцовскую карьеру в правильное время, — отметил он. — Думаю, у меня осталось ещё около трёх лет, включая текущий год.

Я пока не чувствую упадка физической силы или производительности, но я уверен, что когда-нибудь этот день настанет. Я должен планировать свои тренировки и бои с учётом этого. Уверен, что упадка не избежать, ведь я обычный человек. Поэтому думаю, что важно готовиться и знать себя», — приводит слова Иноуэ The Ring.

Напомним, последний бой Иноуэ состоялся в мае 2025 года и завершился победой техническим нокаутом в восьмом раунде над Рамоном Карденасом. Стоит отметить, что Наоя по ходу поединка оказывался в нокдауне.