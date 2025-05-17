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Названа вероятная дата следующего боя Сергея Павловича

Названа вероятная дата следующего боя Сергея Павловича
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Менеджер известного российского тяжеловеса Сергея Павловича Ризван Магомедов рассказал о том, когда планируется следующий бой его подопечного клиента.

«Павлович априори всегда участвует в претендентских боях, потому что он только недавно дрался за титул, хоть и немного не вышло. Сейчас он вернулся на победную тропу. Соответственно, следующая победа над хорошим соперником автоматически его ставит в число претендентов. Мы целимся на конец лета. Так понимаю, сейчас организация пытается разобраться со своим главным боем — будет ли Джонс драться с Аспиналлом либо Том будет защищать титул против кого‑то другого. И уже исходя из этого мы будем понимать, с кем будет драться Серёга. Ждем разрешения этой дилеммы и готовимся подраться в конце лета или в начале осени», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, последний бой Павловича состоялся в феврале 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.

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