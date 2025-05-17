Крис Юбэнк-старший назвал величайшего боксёра во все времена

Известный британский экс-чемпион мира Крис Юбэнк-старший в одном из своих интервью назвал величайшего боксёра вне зависимости от весовой категории во все времена. По мнению Юбэнка, таковым является легендарный бывший чемпион в тяжёлом весе Джек Джонсон.

«Претендентов множество. Но если выбирать величайшего всех времён, то это должен быть Джек Джонсон. Ведь он дрался во времена, когда вокруг царило безумие, — во времена рабства и расизма. В те времена чёрному человеку даже не разрешалось драться за звание чемпиона мира. Он мог драться в лучшем случае за звание чемпиона мира среди цветных бойцов. Джонсон прошёл через всё это. Он сделал то, что уже никому не удастся повторить. Он открыл двери для остальных бойцов. Он подарил нам эту возможность», — сказал Юбэнк на своём YouTube-канале Call Chris Eubank.