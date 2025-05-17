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Стрикленд: в США решили впустить этого террориста Чимаева. Думаю, дю Плесси победит его

Стрикленд: в США решили впустить этого террориста Чимаева. Думаю, дю Плесси победит его
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Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд дал прогноз на предстоящий бой между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Их поединок станет главным на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго.

«В США решили впустить этого террориста Чимаева, чёрт возьми. Я тренировался с ним годами, и обычно мне удавалось контрить его борьбу. Не могу сказать, сможет ли делать это Дрикус. Но если ему удастся, то он без труда победит Хамзата. Думаю, Дрикус победит. Я тренировался с этими террористами вечность [поэтому знаю, что говорю]», — приводит слова Стрикленда аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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