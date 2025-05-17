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Пимблетт считает, что Топурия покинул полулёгкий вес, чтобы избежать реванша с Волкановски

Пимблетт считает, что Топурия покинул полулёгкий вес, чтобы избежать реванша с Волкановски
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Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт объяснил, почему испано-грузин Илия Топурия оставил свой титул UFC в полулёгком весе и перешёл в категорию до 70 кг.

«Я не считаю, что Илия смог бы победить Волка, если бы того не нокаутировали тремя месяцами ранее. Это одна из причин, из-за которой он перешёл в лёгкий вес, — Топурия не хотел реванша с Волком.

Макс Холлоуэй выступает в MMA с 2021 года. Он прошёл несколько войн с Порье и Волком, в результате которых получил много травм. И этого парня мог нокаутировать [любой] ввиду его безумных заруб», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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