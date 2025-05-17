Тренер Махачева: Джон Джонс не примет бой, если не чувствует, что может победить

Хавьер Мендес, являющийся тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, объяснил, как чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс подходит к выбору соперников.

«Джон Джонс — это человек, который не любит проигрывать. Поэтому этого парня нельзя заставить драться, если он не чувствует, что может победить. Если у него нет явного преимущества в бою, он не примет его. Я думаю, что UFC придётся заплатить много денег, чтобы Джон сказал: «Окей, я сдаюсь [и принимаю бой с Аспиналлом]», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).