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Тренер Махачева: Джон Джонс не примет бой, если не чувствует, что может победить

Тренер Махачева: Джон Джонс не примет бой, если не чувствует, что может победить
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Хавьер Мендес, являющийся тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, объяснил, как чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс подходит к выбору соперников.

«Джон Джонс — это человек, который не любит проигрывать. Поэтому этого парня нельзя заставить драться, если он не чувствует, что может победить. Если у него нет явного преимущества в бою, он не примет его. Я думаю, что UFC придётся заплатить много денег, чтобы Джон сказал: «Окей, я сдаюсь [и принимаю бой с Аспиналлом]», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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