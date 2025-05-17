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Энтони Смит утверждает, что Джон Джонс морально истощает Тома Аспиналла

Энтони Смит утверждает, что Джон Джонс морально истощает Тома Аспиналла
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Бывший боец ММА и экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американец Энтони Смит утверждает, что чемпион UFC в тяжёлом весе соотечественник Джон Джонс морально истощает временного чемпиона UFC в категории до 120 кг англичанина Тома Аспиналла.

«Джон — это настоящий мастер манипуляций, и он виртуозно играет в интеллектуальные игры, которые составляют основу этого вида спорта. Джонс уже много лет выступает против лучших спортсменов в мире. Джона Джонса не интересует, чего хочет Том Аспиналл. Этот парень умеет эмоционально и умственно истощать людей, и вы уже можете убедиться в этом на примере Тома Аспиналла. Он начинает уставать [от затягивания организации их боя]», — приводит слова Смита аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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