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Долидзе: не согласен с бойцами, которые затрагивают темы противостояния Дагестана и Грузии

Долидзе: не согласен с бойцами, которые затрагивают темы противостояния Дагестана и Грузии
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14-й номер рейтинга UFC в среднем весе грузин Роман Долидзе выступил против использования бойцами тем национальности в раскрутке боёв.

«Для меня это выглядит очень по-детски и не имеет смысла, когда спортсмены вмешивают национальность. Я никогда не сужу о человеке по его национальности или религии. Мы всегда оцениваем человека по его поступкам.

Я часто вижу и слышу в UFC, как некоторые бойцы используют эти темы для того, чтобы повысить интерес к боям. Они просто манипулируют словами, чтобы привлечь больше внимания к своим выступлениям. Именно поэтому я не согласен с теми, кто затрагивает темы противостояния Дагестана и Грузии в своих речах», — приводит слова Долидзе портал Bloody Elbow.

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