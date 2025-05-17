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«У меня дела хреновенько». Малыхин сообщил, что его бой отменился

«У меня дела хреновенько». Малыхин сообщил, что его бой отменился
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Бывший тройной чемпион One FC россиянин Анатолий Малыхин сообщил, что его бой, который планировался на турнире лиги 3 августа, отменился.

«Касаемо моего боя. У меня должен был быть поединок 3 августа. И сейчас мне стало известно, что он отменился. Есть дела плохо, а есть дела хреновенько. Вот у меня дела хреновенько. Я один из тех бойцов, которые финансово уже обеспечены. И у меня счёт времени идёт назад. Мне надо драться.

Умар Кейн дважды отказывал мне в поединке, реванш не дают. Но это тоже вилами на воде писано, может, снова откажется», — сказал Малыхин в интервью на YouTube-канале Нарека Симоняна.

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