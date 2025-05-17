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Роган: Пимблетт просто обманывает всех своими танцами и дурацкой причёской

Роган: Пимблетт просто обманывает всех своими танцами и дурацкой причёской
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57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением об известном английском бойце UFC, который выступает в лёгком весе, Пэдди Пимблетте.

«Пэдди на самом деле большой легковес. Этот парень просто обманывает своими танцами и дурацкой причёской. Он как одно из тех насекомых, которые умело маскируются под деревья или растения, а потом нападают на своих жертв.

Пимблетт производит большое впечатление. Да, в последних трёх боях он дрался с теми, кто шёл на серии поражений. Но это не отнимает ничего от того, как захватывающе выступает. Просто сравните то, что сделал Чарльз в бою с Чендлером, а что — Пэдди. У Оливейры были проблемы с ним в третьем раунде, у Пимблетта, в свою очередь, их не было», — приводит слова Рогана портал Sportskeeda.

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