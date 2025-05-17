«Он тоже человек». Сильнейший человек в мире уверен, что может нокаутировать Нганну

Британский силач, обладатель титула «Самый сильный человек в мире» (2017), а также боец KSW Эдди Холл считает, что он способен нокаутировать бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе, а ныне бойца PFL камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Я действительно получил несколько предложений от некоторых организаций [насчёт того, чтобы подраться с Фрэнсисом Нганну]. Послушайте, если вы выставляете меня против Нганну и даёте мне хорошо подготовиться к этому бою, то, не поймите меня неправильно, его шансы на победу равны 95%. Но оставшиеся 5% остаются за мной, поскольку я имею нокаутирующую мощь в своих руках.

В конце концов, он тоже человек. Если я дотронусь своим кулаком до подбородка кого-либо, то человек уснёт. Вот почему у меня в голове мелькает мысль: «Почему бы и не подраться с ним?» Если мне предложат хорошие деньги за этот поединок, то я рискнул бы своей жизнью и воспользовался бы своим шансом», — приводит слова Холла портал Sportskeeda.