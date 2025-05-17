Джейк Пол: наш бой с Усиком по ММА был бы грандиозным зрелищем

Известный блогер, а также профессиональный боксёр американец Джейк Пол настроен провести бой по правилам смешанных единоборств с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Я хочу проверить свои навыки в клетке, и этот вызов меня очень-очень интересует. Наш бой с Усиком был бы очень грандиозным зрелищем. Я ещё не начал тренироваться [на регулярной основе] по ММА, так что это определённо будет интересно. Мы рассматриваем 2026 год как возможность провести этот бой», — приводит слова Пола портал BJ Penn.

Ранее Диллиан Уайт высказался о предстоящем реванше между Усиком и Дюбуа.