Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Oktagon 71
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол: наш бой с Усиком по ММА был бы грандиозным зрелищем

Джейк Пол: наш бой с Усиком по ММА был бы грандиозным зрелищем
Комментарии

Известный блогер, а также профессиональный боксёр американец Джейк Пол настроен провести бой по правилам смешанных единоборств с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Я хочу проверить свои навыки в клетке, и этот вызов меня очень-очень интересует. Наш бой с Усиком был бы очень грандиозным зрелищем. Я ещё не начал тренироваться [на регулярной основе] по ММА, так что это определённо будет интересно. Мы рассматриваем 2026 год как возможность провести этот бой», — приводит слова Пола портал BJ Penn.

Ранее Диллиан Уайт высказался о предстоящем реванше между Усиком и Дюбуа.

Материалы по теме
Диллиан Уайт высказался о предстоящем реванше между Усиком и Дюбуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android