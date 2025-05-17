Бенуа Сен-Дени сообщил, с кем хотел бы подраться в следующем бою

13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени перечислил бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою.

«Я сфокусирован на том, чтобы подраться с несколькими парнями. Гамрот множество раз предлагал мне провести бой. Похоже, что бой с Дэном Хукером был бы жестоким. Мне бы понравился этот вызов. Как и с Гэтжи, и с Матеушем», — приводит слова Сен-Дени портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале (Канада), французский атлет победил сабмишеном во втором раунде представителя Канады Кайла Преполеца. Таким образом, Бенуа закрыл серию из двух поражений подряд.