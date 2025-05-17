«Я не так стар для ММА». Даррен Тилл надеется на возвращение в UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл заявил о своём желании возобновить карьеру в ММА.

«Я ещё не слишком стар для ММА. Моё тело в хорошей форме, хотя у меня и были проблемы с коленями. Я чувствую себя свежим и энергичным. Мне не кажется, что у меня есть какие-либо проблемы с психическим здоровьем, поскольку чётко формулирую свои мысли и сохраняю спокойствие, хотя и знаю, что иногда говорю не совсем разумные вещи. Это просто мой публичный образ, и я действительно могу быть немного не в себе.

Поэтому мог бы вернуться в спорт. В зависимости от ситуации я мог бы попробовать свои силы в PFL. Часто общаюсь с представителями этой лиги и буду следить за тем, хочет ли UFC видеть меня снова в своём ростере. Посмотрим, как всё сложится. Мне нравится, как PFL организует свои турниры, и я бы с удовольствием принял участие в одном из их мероприятий. Всё зависит от того, примет ли меня UFC», — приводит слова Тилла портал Bloody Elbow.