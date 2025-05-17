«С радостью». Сен-Пьер заявил о намерении участвовать в турнирах по грэпплингу

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер заявил о намерении участвовать в турнирах по грэпплингу.

«Я перенёс операцию на плече и сейчас стремлюсь полностью восстановиться. Мне бы никогда больше не хотелось участвовать в боях по ММА, чтобы доказать свою силу, — с этим покончено. Однако в благотворительных или выставочных турнирах по грэпплингу, где риск получить травму минимален, я бы с радостью принял участие.

Но не ради славы и признания, а по другим причинам. Не хочу полностью отказываться от того, что мне нравится. Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Борьба — это не то, кем я являюсь, это то, что я привык делать. И я смирился с этим.

Возможно, больше никогда не ощущу тот прилив адреналина, который испытывал раньше, но я нахожу эту энергию и конкурентное преимущество в других сферах: в тренажёрном зале, во время спаррингов, тренировок с молодыми ребятами и в бизнесе», — приводит слова Сен-Пьера портал BJ Penn.