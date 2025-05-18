Аналитик раскрыл реальную причину ухода Хабиба Нурмагомедова из ММА

48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен раскрыл реальную причину ухода члена Зала славы UFC и экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Хабиба Нурмагомедова из ММА.

«Единственная причина, из-за которой вы не увидели Хабиба с рекордом 30-0, — это потому, что вы хотели, чтобы этот парень сделал его в лёгком весе. Хабиб, Сен-Пьер и другие парни остались бы, провели бы ещё один бой, но при условии, если бы им в UFC разрешили подняться в весе», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.