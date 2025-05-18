Член Зала славы UFC назвал двух лучших финишёров в ММА на данный момент

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг считает, что непобеждённый чеченец Хамзат Чимаев и временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл являются лучшими финишёрами в смешанных единоборствах на данный момент.

«Хамзат сильный, как чёрт. Он настоящий феномен. Он отличный борец. Может, у него нет таких больших регалий в борьбе, как у Бо Никала. Но, чёрт возьми, Хамзат очень эффективен. Я считаю, что в ММА к настоящему моменту двумя лучшими финишёрами являются Том Аспиналл и Хамзат Чимаев», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.