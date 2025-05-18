Тони Йока победил россиянина Арслана Яллыева единогласным решением судей

В Париже на «Адидас Арене» в рамках вечера бокса представитель Франции Тони Йока (13-3, 11 КО) разделил ринг с непобеждённым россиянином Арсланом Яллыевым (16-0, 10 КО). Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Тони единогласным решением судей (106-104, 108-102, 107-103).

Тони 33 года. Он является олимпийским чемпионом (2016) и чемпионом мира (2015) в тяжёлом весе. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2024 года, Йока победил представителя Великобритании Ламаха Григгса техническим нокаутом во втором раунде.

Что касается Яллыева, то он последний бой провёл в ноябре 2024 года. Тогда Арслан победил единогласным решением судей Германа Скобенко.