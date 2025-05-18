Нурсултон Рузибоев победил американца на турнире UFC

В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night 256. В рамках основного карда представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев встретился с американцем Дастином Штольцфусом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Рузибоева единогласным решением судей. Рузибоев одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений.

Главным событием турнира станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и эквадорцем Майклом Моралесом. В соглавном поединке в полутяжёлом весе сразятся бразилец Родолфо Беллато и ветеран-шотландец Пол Крэйг.

Основной кард:

полусредний вес: Гилберт Бёрнс – Майкл Моралес;

полутяжёлый вес: Пол Крэйг – Родолфо Беллато;

полулёгкий вес: Содик Юсуфф – Майрон Сантос;

средний вес: Нурсултон Рузибоев – Дастин Штольцфус;

полулёгкий вес: Джулиан Эроса – Мелкизаэл Коста.