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Нурсултон Рузибоев победил американца на турнире UFC

Нурсултон Рузибоев победил американца на турнире UFC
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В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night 256. В рамках основного карда представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев встретился с американцем Дастином Штольцфусом.

UFC 2025. UFC Fight Night 256, Лас-Вегас, США
Дастин Штольцфус — Нурсултон Рузибоев (W)
18 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нурсултон Рузибоев
Окончено
UD
Дастин Штольцфус

Бой продлился все три раунда и завершился победой Рузибоева единогласным решением судей. Рузибоев одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений.

Главным событием турнира станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и эквадорцем Майклом Моралесом. В соглавном поединке в полутяжёлом весе сразятся бразилец Родолфо Беллато и ветеран-шотландец Пол Крэйг.

Основной кард:
полусредний вес: Гилберт Бёрнс – Майкл Моралес;
полутяжёлый вес: Пол Крэйг – Родолфо Беллато;
полулёгкий вес: Содик Юсуфф – Майрон Сантос;
средний вес: Нурсултон Рузибоев – Дастин Штольцфус;
полулёгкий вес: Джулиан Эроса – Мелкизаэл Коста.

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