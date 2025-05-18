Майкл Моралес нокаутировал Гилберта Бёрнса в первом раунде в главном бою шоу UFC

В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) проходил турнир UFC Fight Night 256. Главным его событием стал бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и непобеждённым представителем Эквадора Майклом Моралесом.

Бой завершился досрочно в первом раунде через 3 минуты 39 секунд. Моралес нокаутировал Бёрнса.

Для 25-летнего эквадорца эта победа стала 18-й в карьере в смешанных единоборствах и шестой в UFC. Моралес остаётся непождённым. В активе 38-летнего Бёрнса теперь девять поражений при 22 победах.

В последнем поединке Моралес техническим нокаутом в первом раунде одолел Нила Мэгни в августе 2024 года. Бёрнс, в свою очередь, проиграл Шону Брэди решением судей в сентябре 2024-го.

Как появился UFC: