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Майкл Моралес нокаутировал Гилберта Бёрнса в первом раунде в главном бою шоу UFC

Майкл Моралес нокаутировал Гилберта Бёрнса в первом раунде в главном бою шоу UFC
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В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) проходил турнир UFC Fight Night 256. Главным его событием стал бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и непобеждённым представителем Эквадора Майклом Моралесом.

UFC 2025. UFC Fight Night 256, Лас-Вегас, США
Гилберт Бёрнс — Майкл Моралес
18 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Гилберт Бёрнс
Идёт
Майкл Моралес

Бой завершился досрочно в первом раунде через 3 минуты 39 секунд. Моралес нокаутировал Бёрнса.

Для 25-летнего эквадорца эта победа стала 18-й в карьере в смешанных единоборствах и шестой в UFC. Моралес остаётся непождённым. В активе 38-летнего Бёрнса теперь девять поражений при 22 победах.

В последнем поединке Моралес техническим нокаутом в первом раунде одолел Нила Мэгни в августе 2024 года. Бёрнс, в свою очередь, проиграл Шону Брэди решением судей в сентябре 2024-го.

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