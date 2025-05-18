Майкл Моралес дал комментарий после победы над Гилбертом Бёрнсом

25-летний непобеждённый эквадорский полусредневес UFC Майкл Моралес прокомментировал победу над экс-претендентом на титул чемпиона UFC, 38-летним бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

«Для меня каждый бой сложный, и я каждый раз испытываю волнение. Я очень, очень сильно переживал в раздевалке перед выходом. Но мне говорили, что я должен верить в себя, в свои способности и свой потенциал. Мы проделали большую работу и получили желаемый результат. Я знал, что весь полусредний дивизион будет охотиться на меня. Они будут нападать на меня как акулы. Все хотят попытаться оторвать мне голову, но я вам вот что скажу – я всегда готов. Подерусь с любым, кого поставит против меня промоушен. Главное, чтобы не было проблем со здоровьем, и тогда буду готов разобраться со всеми», — сказал Моралес сразу после боя, находясь в октагоне.

Напомним, Моралес победил Бёрнса техническим нокаутом в первом раунде главного события турнира UFC Fight Night 256, который проходил в ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе.