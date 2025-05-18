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Нурсултон Рузибоев рассказал о планах после победы над Дастином Штольцфусом

Нурсултон Рузибоев рассказал о планах после победы над Дастином Штольцфусом
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Узбекский средневес UFC Нурсултон Рузибоев дал комментарий после победы над Дастином Штольцфусом на турнире UFC Fight Night 256, который проходил в ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США).

«Альхамдулиллях! Большое спасибо всем, кто меня поддерживает! Дастин Штольцфус – жёсткий оппонент. Он оказался жёстче, чем я ожидал. Я хотел финишировать его, но он не дал мне такой возможности.

Останусь ли я в среднем весе? Да, теперь планирую выступать в этой категории. И просто из-за спортивного интереса я хотел бы подраться с Бо Никалом», — сказал Рузибоев сразу после боя.

Напомним, Рузибоев победил Штольцфуса единогласным решением судей.

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