Нурсултон Рузибоев рассказал о планах после победы над Дастином Штольцфусом

Узбекский средневес UFC Нурсултон Рузибоев дал комментарий после победы над Дастином Штольцфусом на турнире UFC Fight Night 256, который проходил в ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США).

«Альхамдулиллях! Большое спасибо всем, кто меня поддерживает! Дастин Штольцфус – жёсткий оппонент. Он оказался жёстче, чем я ожидал. Я хотел финишировать его, но он не дал мне такой возможности.

Останусь ли я в среднем весе? Да, теперь планирую выступать в этой категории. И просто из-за спортивного интереса я хотел бы подраться с Бо Никалом», — сказал Рузибоев сразу после боя.

Напомним, Рузибоев победил Штольцфуса единогласным решением судей.