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Бонусы участников турнира UFC Fight Night 256

Бонусы участников турнира UFC Fight Night 256
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В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 256, где в главном событии шоу эквадорский проспект полусреднего дивизиона Майкл Моралес победил техническим нокаутом в первом раунде экс-претендента на титул UFC Гилберта Бёрнса.

UFC 2025. UFC Fight Night 256, Лас-Вегас, США
Гилберт Бёрнс — Майкл Моралес (W)
18 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Майкл Моралес
Окончено
TKO
Гилберт Бёрнс

В номинации «Лучшее выступление вечера» и денежным бонусом в размере $ 50 тыс. были отмечены Майкл Моралес и бразильянка Дениз Гомес, которая в рамках андеркарда одержала победу техническим нокаутом во втором раунде над Элис Рид.

«Лучшим боем вечера» признано противостояние бразильского полулегковеса Мелкизаэла Косты против Джулиана Эросы, где победу единогласным судейским решением одержал Коста.

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