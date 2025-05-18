Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Объявлен дебютный бой Патрика Микса на UFC 316

Объявлен дебютный бой Патрика Микса на UFC 316
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в легчайшем весе Патрик Микс свой дебютный поединок в UFC проведёт на номерном 316-м турнире, который состоится 7 июня в США. Соперником Микса станет один из рейтингов бойцов легчайшего дивизиона бразилец Марио Баутиста. Об этом накануне официально сообщила пресс-служба UFC.

Напомним, Микс свой последний бой проводил в мае 2024 года, где он во второй раз одержал победу единогласным решением судей над россиянином Магомедом Магомедовым в реванше. До этого, в 2022 году Микс победил Магомедова удушающим приёмом во втором раунде.

Что касается Баутисты, то его предыдущий поединок состоялся в октябре 2024 года против экс-чемпиона UFC Жозе Альдо и завершился для него победой раздельным судейским решением.

Материалы по теме
Чемпионы бегут, звёзды жалуются. Так PFL конкурирует с UFC
Чемпионы бегут, звёзды жалуются. Так PFL конкурирует с UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android