Объявлен дебютный бой Патрика Микса на UFC 316

Бывший чемпион Bellator в легчайшем весе Патрик Микс свой дебютный поединок в UFC проведёт на номерном 316-м турнире, который состоится 7 июня в США. Соперником Микса станет один из рейтингов бойцов легчайшего дивизиона бразилец Марио Баутиста. Об этом накануне официально сообщила пресс-служба UFC.

Напомним, Микс свой последний бой проводил в мае 2024 года, где он во второй раз одержал победу единогласным решением судей над россиянином Магомедом Магомедовым в реванше. До этого, в 2022 году Микс победил Магомедова удушающим приёмом во втором раунде.

Что касается Баутисты, то его предыдущий поединок состоялся в октябре 2024 года против экс-чемпиона UFC Жозе Альдо и завершился для него победой раздельным судейским решением.