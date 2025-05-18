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Илия Топурия заявил, что не даст титульный бой Махачеву, если тот вернётся в лёгкий вес

Илия Топурия заявил, что не даст титульный бой Махачеву, если тот вернётся в лёгкий вес
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия заявил, что в случае, если чемпион лёгкого дивизиона Ислам Махачев надумает вернуться в лёгкую весовую категорию после вояжа в полусредний вес, он не намерен ему предоставлять незамедлительный титульный бой.

«Кто сделал то, что обещал? Как только у меня будет пояс, он может встать в очередь. Она длинная, и глаза у многих горят», — сказал Топурия на YouTube-канале Альваро Кульминеро.

Напомним, Махачев отказался от титула в лёгком весе и поднялся в полусредний дивизион ради титульного боя с Джеком Делла Маддаленой, а Топурия оспорит вакантный титул в лёгком весе с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой.

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