Магомед Анкалаев отреагировал на отказ Иржи Прохазки и Алекса Перейры от боя с ним

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев дал комментарий по поводу отказа экс-чемпионов в этом дивизионе Иржи Прохазки и Алекса Перейры проводить с ним поединок.

«Алекс Перейра больше не хочет Анка. Давайте оставим его в покое, потому что я не хулиган. А фальшивый ниндзя [Иржи Прохазка] сказал, что ему нужно вернуться в школу, потому что он не умеет читать.

Дана Уайт и Мик Мэйнард, дайте мне немного рыбы», — написал Анкалаев у себя на странице в социальной сети.

Напомним, Анкалаев свой последний бой проводил в марте 2025 года, где победил единогласным решением судей Перейру, отобрав у него чемпионский титул.