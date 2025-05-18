Результаты турнира UFC Fight Night 256

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В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 256, где в главном событии шоу эквадорский полусредневес Майкл Моралес победил экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса техническим нокаутом в первом раунде.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Майкл Моралес победил Гилберта Бёрнса техническим нокаутом в первом раунде;

Бой Родолфо Беллато против Пола Крэйга отменён из-за медицинских проблем у Беллато. Поединок будет перенесён на другую дату;

Майрон Сантос победил Содика Юсуффа единогласным решением судей;

Нурсултон Рузибоев победил Дастина Штольцфуса единогласным решением судей;

Мелкизаэл Коста победил Джулиана Эросу единогласным решением судей;

Габриэл Грин победил Матеуса Камило удушающим приёмом во втором раунде;

Джаред Гордон победил Тиаго Мойзеса нокаутом в первом раунде;

Ядиер Дель Валле победил Коннора Мэттьюса удушающим приёмом в первом раунде;

Луана Сантос победила Тайнару Лисбоа удушающим приёмом во втором раунде;

Дениз Гомес победила Элис Рид техническим нокаутом во втором раунде;

Хюн Сун Пак победил Карлоса Эрнандеса удушающим приёмом в первом раунде;

Тиша Пеннингтон победила Луану Пиньеро единогласным решением судей.