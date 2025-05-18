Результаты турнира UFC Fight Night 256

В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 256, где в главном событии шоу эквадорский полусредневес Майкл Моралес победил экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса техническим нокаутом в первом раунде.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:
Майкл Моралес победил Гилберта Бёрнса техническим нокаутом в первом раунде;
Бой Родолфо Беллато против Пола Крэйга отменён из-за медицинских проблем у Беллато. Поединок будет перенесён на другую дату;
Майрон Сантос победил Содика Юсуффа единогласным решением судей;
Нурсултон Рузибоев победил Дастина Штольцфуса единогласным решением судей;
Мелкизаэл Коста победил Джулиана Эросу единогласным решением судей;
Габриэл Грин победил Матеуса Камило удушающим приёмом во втором раунде;
Джаред Гордон победил Тиаго Мойзеса нокаутом в первом раунде;
Ядиер Дель Валле победил Коннора Мэттьюса удушающим приёмом в первом раунде;
Луана Сантос победила Тайнару Лисбоа удушающим приёмом во втором раунде;
Дениз Гомес победила Элис Рид техническим нокаутом во втором раунде;
Хюн Сун Пак победил Карлоса Эрнандеса удушающим приёмом в первом раунде;
Тиша Пеннингтон победила Луану Пиньеро единогласным решением судей.