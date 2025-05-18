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Крис Сайборг одержала пятую победу в профессиональном боксе

Крис Сайборг одержала пятую победу в профессиональном боксе
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В ночь с 17 на 18 мая в Сан-Хосе (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, в рамках которого известная экс-чемпионка UFC и Bellator Крис Сайборг проводила свой пятый бой на профессиональном ринге, где ей противостояла американка Прешес Харрис-Маккрей.

Уже на первой минуте стартового раунда Сайборг заметно потрясла свою соперницу мощнейшим правым хуком в голову, после чего Харрис-Маккрей пыталась спастись в клинче и продолжала получать урон. В этот момент вмешался рефери, чтобы отсчитать стоячий нокдаун американке, и она его не убедила в том, что способна продолжить бой. В итоге была объявлена победа техническим нокаутом в первом раунде в пользу Сайборг.

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