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Сергей Богачук победил Майкла Фокса

Сергей Богачук победил Майкла Фокса
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В ночь с 17 на 18 мая в Коммерсе (США) прошёл вечер профессионального бокса, организованный американским промоутером Томом Леффлёром, где в главном событии шоу бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук сразился с американцем Майклом Фоксом.

Поединок продлился все отведённые 10 раундов, по итогам которых все трое судей единогласно отдали победу Богачуку со счётом — 97:93, 97:93 и 98:92.

Напомним, предыдущий поединок Сергея Богачука состоялся в декабре 2024 года, где он одержал досрочную победу в шестом раунде над Ишмаэлем Дэвисом.

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