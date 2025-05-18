Сергей Богачук победил Майкла Фокса

В ночь с 17 на 18 мая в Коммерсе (США) прошёл вечер профессионального бокса, организованный американским промоутером Томом Леффлёром, где в главном событии шоу бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук сразился с американцем Майклом Фоксом.

Поединок продлился все отведённые 10 раундов, по итогам которых все трое судей единогласно отдали победу Богачуку со счётом — 97:93, 97:93 и 98:92.

Напомним, предыдущий поединок Сергея Богачука состоялся в декабре 2024 года, где он одержал досрочную победу в шестом раунде над Ишмаэлем Дэвисом.