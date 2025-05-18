Боб Арум высказался по поводу ожидаемого поединка Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом

Легендарный промоутер, глава компании Top Rank Боб Арум дал комментарий по поводу ожидаемого поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом, который должен состояться 13 сентября в США.

«А какой именно Канело выйдет в ринг? Тот, который думает только лишь о том, как бы обналичить очередной чек, или тот, который дерётся как настоящий боец? Канело, которого я наблюдаю последние два года, не только скучный. У него нет желания хоть немного постараться, чтобы развлечь фанов и подарить им хороший бой. Если бы мне пришлось заплатить за просмотр этого боя, то я, честно говоря, не стал бы этого делать. Не стал бы из-за того, как Канело выглядел в последних боях. Он там не для того, чтобы устроить шоу. Он там чисто как бизнесмен.

Опять же, всё зависит от того, каким Канело выйдет в ринг. Выйдет ли он только лишь за чеком. Потому что с Кроуфордом всё понятно. Этот всегда выходит драться. Он иначе и не умеет. Если Канело постарается, то, может, у них и получится интересный бой», — приводит слова Арума Boxing Scene.