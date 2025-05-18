Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боб Арум высказался по поводу ожидаемого поединка Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом

Боб Арум высказался по поводу ожидаемого поединка Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный промоутер, глава компании Top Rank Боб Арум дал комментарий по поводу ожидаемого поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом, который должен состояться 13 сентября в США.

«А какой именно Канело выйдет в ринг? Тот, который думает только лишь о том, как бы обналичить очередной чек, или тот, который дерётся как настоящий боец? Канело, которого я наблюдаю последние два года, не только скучный. У него нет желания хоть немного постараться, чтобы развлечь фанов и подарить им хороший бой. Если бы мне пришлось заплатить за просмотр этого боя, то я, честно говоря, не стал бы этого делать. Не стал бы из-за того, как Канело выглядел в последних боях. Он там не для того, чтобы устроить шоу. Он там чисто как бизнесмен.

Опять же, всё зависит от того, каким Канело выйдет в ринг. Выйдет ли он только лишь за чеком. Потому что с Кроуфордом всё понятно. Этот всегда выходит драться. Он иначе и не умеет. Если Канело постарается, то, может, у них и получится интересный бой», — приводит слова Арума Boxing Scene.

Материалы по теме
«Руки Канело» и тренировки с Хабибом. Белал на самом деле так хорош?
«Руки Канело» и тренировки с Хабибом. Белал на самом деле так хорош?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android