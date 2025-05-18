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Фрэнк Уоррен отреагировал на желание Тайсона Фьюри провести трилогию с Усиком

Фрэнк Уоррен отреагировал на желание Тайсона Фьюри провести трилогию с Усиком
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен дал комментарий по поводу желания экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри провести третий бой против действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александра Усика.

«Тайсон хочет поквитаться. Он чувствует, что как минимум в одном из двух боёв с Усиком был сильнее. И я тоже так чувствую. Ну и ещё, понятное дело, бой с Усиком — это всегда огромное событие. Но знаете что? Даниэль Дюбуа побьёт Усика! Он сбросит бомбу в эпицентр разговоров о трилогии», — приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, Усик проведёт свой следующий бой 19 июля в Лондоне (Англия), где его ожидает реванш с действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа.

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