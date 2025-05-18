Даррен Тилл хочет провести бой с 47-летним экс-чемпионом мира

Британский экс-претендент на титул UFC Даррен Тилл заявил о желании провести боксёрский поединок против своего 47-летнего соотечественника, экс-чемпиона мира во втором среднем весе Карла Фроча.

«Послушайте… Я бы подрался с Фрочем. Мы все прекрасно знаем, кто такой Фроч. Это один из лучших бойцов, которых дала миру эта страна. Это просто настоящее животное! Думаю, что его место сразу же после Кальзаге. Крутейший боец! Нереально крутой! Но поймите меня правильно. Я готов драться с этим носатым ублюдком в любой день недели», — сказал Тилл на YouTube-канале IFL TV.

Напомним, Тилл 16 мая в Англии провёл свой второй бой в профессиональном боксе и победил англичанина Даррена Стюарта единогласным решением судей по итогам восьми раундов.