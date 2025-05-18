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Список участников турнира UFC on ESPN 68

Список участников турнира UFC on ESPN 68
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31 мая в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 68, где главным событием шоу станет бой в женском наилегчайшем дивизионе между Эрин Блэнчфилд и Мэйси Барбер.

Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Эрин Блэнчфилд — Мэйси Барбер
Матеуш Гамрот — Людовит Клейн
Билли Гофф — Хён Сок Хон
Дастин Джейкоби — Бруно Лопес
Закари Риз — Душко Тодорович
Аллан Насименто — Жафел Фильо

Предварительный кард

Джеремайя Уэллс — Андреас Густафссон
Кетлин Виейра — Мэйси Чиассон
Обан Эллиотт — Рамиз Брахимай
Джордан Ливитт — Курт Холобо
Маркель Медерос — Боладжи Оки
Райанн дос Сантос — Элис Арделян

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