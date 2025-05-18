Список участников турнира UFC on ESPN 68

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31 мая в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 68, где главным событием шоу станет бой в женском наилегчайшем дивизионе между Эрин Блэнчфилд и Мэйси Барбер.

Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Эрин Блэнчфилд — Мэйси Барбер

Матеуш Гамрот — Людовит Клейн

Билли Гофф — Хён Сок Хон

Дастин Джейкоби — Бруно Лопес

Закари Риз — Душко Тодорович

Аллан Насименто — Жафел Фильо

Предварительный кард

Джеремайя Уэллс — Андреас Густафссон

Кетлин Виейра — Мэйси Чиассон

Обан Эллиотт — Рамиз Брахимай

Джордан Ливитт — Курт Холобо

Маркель Медерос — Боладжи Оки

Райанн дос Сантос — Элис Арделян