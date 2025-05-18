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Хабиб Нурмагомедов получил уникальный подарок с автографом Мохаммеда Али

Хабиб Нурмагомедов получил уникальный подарок с автографом Мохаммеда Али
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Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов в Кувейте получил в подарок рамку с легендарной фотографией и автографом величайшего Мохаммеда Али.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Хабиб завершил свою профессиональную карьеру в конце 2020 года. В октябре 2020 года состоялся его последний бой, где он одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над Джастином Гэтжи. Всего на счету Хабиба 29 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (19 из них выиграны досрочно).

После бойцовской карьеры Хабиб занялся тренерской деятельностью и теперь выступает в роли тренера и секунданта Ислама Махачева и ряда других бойцов.

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