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Майкл Моралес назвал соперника, с которым хочет провести следующий бой

Майкл Моралес назвал соперника, с которым хочет провести следующий бой
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Не знающий поражений 25-летний эквадорский полусредневес Майкл Моралес выразил желание провести свой следующий бой против ирландца Иана Гарри.

«Кто дальше? Я бы хотел подраться с Ианом Гарри. Он выиграл последний бой и продолжает подниматься в рейтинге. Я тоже победил. Можем провести с ним быстрый поединок. Я здоров и готов ждать возможности – можем подраться в Гвадалахаре», — сказал Моралес на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 256.

UFC 2025. UFC Fight Night 256, Лас-Вегас, США
Гилберт Бёрнс — Майкл Моралес (W)
18 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Майкл Моралес
Окончено
TKO
Гилберт Бёрнс

Напомним, в ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC Fight Night 256, где в главном событии шоу Моралес победил техническим нокаутом в первом раунде экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса.

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