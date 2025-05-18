Майкл Моралес назвал соперника, с которым хочет провести следующий бой

Не знающий поражений 25-летний эквадорский полусредневес Майкл Моралес выразил желание провести свой следующий бой против ирландца Иана Гарри.

«Кто дальше? Я бы хотел подраться с Ианом Гарри. Он выиграл последний бой и продолжает подниматься в рейтинге. Я тоже победил. Можем провести с ним быстрый поединок. Я здоров и готов ждать возможности – можем подраться в Гвадалахаре», — сказал Моралес на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 256.

Напомним, в ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC Fight Night 256, где в главном событии шоу Моралес победил техническим нокаутом в первом раунде экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса.