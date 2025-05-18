Тимоти Брэдли высказался о потенциальном поединке Теофимо Лопеса с Джароном Эннисом

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Тимоти Брэдли дал комментарий по поводу возможного боя между действующим чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом и чемпионом мира по версиям IBF и WBA в полусреднем дивизионе Джарном Эннисом.

«Вы все скажете, что я сошёл с ума. Но я вот что скажу. Эннис, не связывайся-ка ты лучше с Лопесом. Потому что этот паренёк — реальный кабан. Да, он иногда выдаёт какие-то расистские темы. Есть такое. Но это другое. Я говорю чисто о боксе. И я хочу вам рассказать, чем должен обладать боец, чтобы побить Энниса.

У кого круче тайминг? У Теофимо! Кто был последним атлетичным парнем, с которым дрался Джарон? Чухаджян? Не думаю, что Эннис перебьёт Лопеса. Посмотрите бой с Клэджеттом. Теофимо хорошо дышит. Он выбросил там около 1000 ударов. «Бутс» Эннис часто мажет. А с Лопесом этого нельзя делать. Когда он хорошо настроен, когда он в ударе, побить его капец сложно. Он взрывной. Он умный. У него высочайший IQ. Эдди Хирн, если ты меня слышишь… Если ты не хочешь, чтобы твоего бойца побили, то держись подальше от Лопеса!» — приводит слова Брэдли Boxing Scene.