Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол планирует титульный бой в первом тяжёлом дивизионе

Джейк Пол планирует титульный бой в первом тяжёлом дивизионе
Комментарии

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол заявил о том, что его команда ведёт переговоры с действующим чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом дивизионе шведом Баду Джеком и обладателем титулов WBA и WBO в этом весе Хильберто Рамиресом.

«Однозначно хочу стать чемпионом мира. Так что бой с Джеком или с Хильберто Рамиресом — очень даже крутой план для меня», — сказал Пол в интервью The Schmo.

Напомним, Джейк Пол свой следующий бой проведёт 28 июня в Анахайме (США), где сразится с бывшим чемпионом мира в средней весовой категории Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Бой пройдёт в рамках первого тяжёлого веса.

Материалы по теме
Моложе Тайсона и тоже экс-чемпион. Джейк Пол подерётся с ещё одной звездой
Моложе Тайсона и тоже экс-чемпион. Джейк Пол подерётся с ещё одной звездой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android