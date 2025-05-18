Инсайдер: реванш Александра Волкановски и Яира Родригеса в разработке

Как сообщает известный инсайдер мира UFC Ариэль Хельвани, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски и один из ведущих полулегковесов UFC Яир Родригес могут провести реванш во второй половине этого года и в настоящий момент ведутся переговоры по поводу их второго поединка.

Напомним, первый бой между Волкановски и Родригесом состоялся в июле 2023 года и тогда победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Волкановски.

Что касается последнего боя Волкановски, то он провёл его в апреле 2025 года, где победил единогласным решением судей Диего Лопеса, вернув себе чемпионский пояс. Родригес в рамках того же турнира победил единогласным судейским решением Патрисио Фрейре.