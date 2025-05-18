Марио Баутиста прокомментировал предстоящий бой с Патриком Миксом

Один из рейтинговых бойцов легчайшего дивизиона UFC Марио Баутиста дал комментарий по поводу предстоящего поединка против дебютанта UFC, бывшего чемпиона Bellator в этой весовой категории Патрика Микса.

«Я очень взволнован этим боем. Да, Патрик дебютант UFC, но это настоящая акула в нашем спорте. Он прошёл уже очень большой путь, и победа над ним станет для меня самым ценным и значимым достижением в карьере», — приводит слова Баутисты MMA Fighting.

Напомним, Баутиста и Микс проведут бой на турнире UFC 316, который состоится 7 июня в Нью-Джерси (США). Главным событием шоу станет реванш между чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли.