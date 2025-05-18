Рикки Хаттон: у Дюбуа теперь больше шансов победить Усика

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Рикки Хаттон считает, что действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа имеет намного больше шансов победить обладателя всех остальных титулов в супертяжёлом дивизионе Александра Усика в их реванше, который намечен на 19 июля в Лондоне.

«Думаю, сейчас это лучший бой, ведь речь о двух лучших боксёрах супертяжёлого веса в мире. В прошлый раз было немного споров, но это же бокс — без споров здесь не бывает. Я думаю, на этот раз у Даниеля больше шансов, особенно после победы над Энтони Джошуа. Его уверенность сейчас на очень высоком уровне. Когда он впервые дрался с Усиком, он только что потерпел поражение от Джо Джойса, но теперь он буквально на подъёме. Думаю, по этой причине на этот раз его шансы значительно лучше», — приводит слова Хаттона Boxing Scene.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года и тогда победу техническим нокаутом в девятом раунде одержал Усик.