Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл назвал свой самый любимый нокаут в карьере в смешанных единоборствах.

«Нокаут в бою с Павловичем — мой любимый, поскольку тот бой я принял на коротком уведомлении и был не в форме. Мне пришлось лететь через весь мир — всё было против меня тогда. Но я добился победы. К тому же к нашему бою Сергей шёл на серии из шести побед нокаутами», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Бой между Павловичем и Аспиналлом стал соглавным событием на турнире UFC 285, который состоялся в ноябре 2023 года в Нью-Йорке (США). Поединок завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.