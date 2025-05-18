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Аспиналл назвал свой самый любимый нокаут в карьере

Аспиналл назвал свой самый любимый нокаут в карьере
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл назвал свой самый любимый нокаут в карьере в смешанных единоборствах.

«Нокаут в бою с Павловичем — мой любимый, поскольку тот бой я принял на коротком уведомлении и был не в форме. Мне пришлось лететь через весь мир — всё было против меня тогда. Но я добился победы. К тому же к нашему бою Сергей шёл на серии из шести побед нокаутами», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Бой между Павловичем и Аспиналлом стал соглавным событием на турнире UFC 285, который состоялся в ноябре 2023 года в Нью-Йорке (США). Поединок завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.

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