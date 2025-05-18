Адесанья признался, что больше беспокоился о танце, нежели о бое с Уиттакером на UFC 243

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья признался, что перед первым поединком с австралийцем Робертом Уиттакером, который состоялся 6 октября 2019 года в Сиднее (Австралия) на турнире UFC 243, он больше беспокоился о танце перед боем, чем о самом физическом противостоянии со Жнецом.

«Я тогда станцевал для развлекухи, и вообще подготовил его накануне вечером. Так что перед сном я прокрутил записи тренировок своего выхода на телефоне. И подумал тогда: «Чёрт возьми, это будет выглядеть максимально круто». После чего и заснул. О бое я даже не беспокоился, поскольку к тому моменту мы с командой сделали всю работу», — приводит слова Адесаньи аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом в середине второго раунда. Таким образом, Последний повелитель стилей стал чемпионом UFC в среднем весе.