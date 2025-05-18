Пимблетт: если Топурия станет чемпионом и вызовет меня, то я стану следующим претендентом

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт объяснил, в каком случае он станет следующим претендентом на чемпионский титул UFC.

«Буду присутствовать на поединке Илии с Чарльзом на турнире UFC 317. Если Топурия победит, то я могу вполне себе представить, как он бросит мне вызов. Для меня даже будет лучше, если Илия выиграет, поскольку мне, возможно, даже не придётся проводить претендентский бой. Скорее всего, я стану первым, против кого он станет защищать свой титул, если бросит мне вызов. Сам Илия сказал, что хочет подраться со мной, как и я до этого», — приводит слова Пимблетта портал ESPN.