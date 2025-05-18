«Салах больше скаузер, чем он». Боец UFC Пимблетт — об уходе Трента из «Ливерпуля»

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт, родившийся в Хайтоне, Мерсисайд, раскритиковал 26-летнего британского футболиста Трента Александер-Арнольда из клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» из-за его решения покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

«Я никогда в жизни не видел, чтобы кого-то из наших игроков освистывали. Это показывает настоящее отношение людей к нему. Таковы реалии. Если ты водишь свой клуб за нос… Ты же должен был быть скаузером.

Ван Дейк и Салах теперь больше скаузеры, чем он, вот и всё. Они весь год говорили о том, что хотят остаться, хотят подписать новый контракт. Трент просто не давал интервью на эту тему, поскольку знал, что уходит.

Даже то жалкое видео, которое он выложил… просто читал с телесуфлёра. Ничего из того, что он сказал, не было сказано от сердца. Трент даже не проявил эмоций. Если бы я уходил из «Ливерпуля», то просто рыдал бы. Этот парень забыл, откуда он родом. Трент водил нас за нос. Никто не должен иметь права говорить нам, что мы чувствуем.

Все эти эксперты и прочие люди, не пытайтесь говорить мне, что я должен чувствовать. Если мне захочется его освистать, я так и поступлю. Вот и всё. Его не должно быть на чемпионском параде, поскольку это только испортит настроение всем», — приводит слова Пимблетта портал ESPN.