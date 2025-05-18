Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия: Махачев психологически сломлен

Топурия: Махачев психологически сломлен
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия уверен, что лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев психологически сломлен из-за того, что испугался его и покинул лёгкий вес.

«Ислам сломлен психологически. Для любого бойца было бы тяжело жить, зная в глубине души, что он покинул дивизион из-за страха. Просто представьте ситуацию, при которой я ушёл бы из полулёгкого веса, не подравшись с Максом Холлоуэем или с каким-то другим достойным соперником, который зачистил бы всю категорию», — приводит слова Топурии портал Middle Easy.

Материалы по теме
Прямые оскорбления и ненависть. Махачев нашёл своего Конора
Прямые оскорбления и ненависть. Махачев нашёл своего Конора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android