Топурия: Махачев психологически сломлен

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия уверен, что лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев психологически сломлен из-за того, что испугался его и покинул лёгкий вес.

«Ислам сломлен психологически. Для любого бойца было бы тяжело жить, зная в глубине души, что он покинул дивизион из-за страха. Просто представьте ситуацию, при которой я ушёл бы из полулёгкого веса, не подравшись с Максом Холлоуэем или с каким-то другим достойным соперником, который зачистил бы всю категорию», — приводит слова Топурии портал Middle Easy.