Топурия ответил, перейдёт ли он в полусредний вес после завоевания титула в лёгком

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что не будет переходить в полусредний вес после завоевания пояса в лёгком.

«У меня нет цели сначала бороться за титул в лёгком весе, а потом переходить в полусредний. Сделаем то, что будет выгодно для UFC и меня», — сказал Топурия на пресс-конференции.

Топурии 28 лет. Испано-грузин выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 он завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.